Сербия, Черногория и еще ряд стран «закрыли небо» для Белоруссии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о присоединении еще семи стран к ограничениям в адрес Белоруссии.

Речь идет о запрете для белорусских авиаперевозчиков на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС, сообщает РИА Новости.

К соответствующему решению ЕС присоединились Черногория, Сербия, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, Северная Македония и Албания.

Санкции ЕС стали реакцией на инцидент с вынужденным приземлением самолета компании Ryanair в Минске и задержанием находившегося на его борту создателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

24 мая Евросоюз запретил полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовал европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.

Евросоюз также намерен ввести новые санкции в отношении Белоруссии, которые коснутся более 80 физических и юридических лиц, и будут направлены на ограничение белорусского экспорта в ЕС.

