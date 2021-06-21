Сербия, Черногория и еще ряд стран «закрыли небо» для Белоруссии
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о присоединении еще семи стран к ограничениям в адрес Белоруссии.
Речь идет о запрете для белорусских авиаперевозчиков на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС, сообщает РИА Новости.
К соответствующему решению ЕС присоединились Черногория, Сербия, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, Северная Македония и Албания.
Санкции ЕС стали реакцией на инцидент с вынужденным приземлением самолета компании Ryanair в Минске и задержанием находившегося на его борту создателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
24 мая Евросоюз запретил полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовал европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.
Евросоюз также намерен ввести новые санкции в отношении Белоруссии, которые коснутся более 80 физических и юридических лиц, и будут направлены на ограничение белорусского экспорта в ЕС.
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