ЕС введет санкции в отношении 86 физических и юридических лиц в Белоруссии
Новые санкции, которые Евросоюз намерен ввести в отношении Белоруссии, коснутся 86 физических и юридических лиц. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он отметил, что экономические меры планируется рассмотреть на саммите ЕС 24-25 июня, а затем утвердить.
В Минске Европу обвинили в рейдерском захвате рынка из-за санкций против белорусских авиаперевозчиков
По словам Борреля, санкции будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз, передает ТАСС.
Очередные санкции ЕС вводит после инцидента с вынужденным приземлением самолета компании Ryanair в Минске и задержанием спецслужбами Белоруссии создателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, пишет РИА ФАН.
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