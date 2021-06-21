ЕС введет санкции в отношении 86 физических и юридических лиц в Белоруссии

Новые санкции, которые Евросоюз намерен ввести в отношении Белоруссии, коснутся 86 физических и юридических лиц. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что экономические меры планируется рассмотреть на саммите ЕС 24-25 июня, а затем утвердить.

В Минске Европу обвинили в рейдерском захвате рынка из-за санкций против белорусских авиаперевозчиков

По словам Борреля, санкции будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз, передает ТАСС.

Очередные санкции ЕС вводит после инцидента с вынужденным приземлением самолета компании Ryanair в Минске и задержанием спецслужбами Белоруссии создателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, пишет РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияСанкции ЕС
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