ЕС введет санкции в отношении 86 физических и юридических лиц в Белоруссии

Новые санкции, которые Евросоюз намерен ввести в отношении Белоруссии, коснутся 86 физических и юридических лиц. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что экономические меры планируется рассмотреть на саммите ЕС 24-25 июня, а затем утвердить.