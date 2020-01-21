Клишас рассказал о принципах голосования по поправкам в Конституцию

Прозрачность, понятность и доступность - именно на таких принципах будет построено обнщероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам Андрей Клишас. Он уточнил, что, основываясь именно на этих принципах, проходило голосование на последних выборах президента.

Кроме того, по словам Клишаса, в следующем заседании рабочей группы будут участвовать глава ЦИК Элла Памфилова и зампред комиссии Николай Булаев.

Напомним, накануне Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции. Согласно ему, в частности, одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков. Кроме того, президентом может быть гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет и не имеющий иностранного гражданства, пишет Москва 24.