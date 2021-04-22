Сенаторы обсудят реализацию послания президента на Совете палаты

Сенаторы выработают план действий по реализации послания президента России Федеральному собранию на Совете палаты 22 апреля в 14:00, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На заседании комитеты Совета Федерации представят свои наработки по корректировке законотворческих проектов на текущую сессию и до конца года. Председатель отметила, что обсуждение плана действий является важным этапом работы, поэтому собрание будет транслироваться в прямом эфире.

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Матвиенко рассказала, что некоторые из затронутых президентом тем уже обсуждались на Совете Федераций, а значит сенаторы смогут быстрее реализовать проекты. «Зная настроения сенаторов, уверена, что законодательное обеспечение этих инициатив будет завершено вовремя и качественно», — отметила спикер палаты.

Валентина Матвиенко также добавила, что очередное 504-е собрание Совета Федераций пройдет 23 апреля в соответствии с графиком.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:РоссияПослание Федеральному СобраниюСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
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