Сенаторы обсудят реализацию послания президента на Совете палаты

Матвиенко рассказала, что некоторые из затронутых президентом тем уже обсуждались на Совете Федераций, а значит сенаторы смогут быстрее реализовать проекты. «Зная настроения сенаторов, уверена, что законодательное обеспечение этих инициатив будет завершено вовремя и качественно», — отметила спикер палаты.

Валентина Матвиенко также добавила, что очередное 504-е собрание Совета Федераций пройдет 23 апреля в соответствии с графиком.

