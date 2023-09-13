Сенатора от Омской области Мизулину заменит в Совфеде замглавы «Сириуса»
Сенатора от Омской области Елену Мизулину заменит в Совете Федерации замглавы федеральной территории «Сириус» Иван Евстифеев, его кандидатуру предложит избранный глава Омской области Виталий Хоценко. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы будем предлагать в Совет Федерации Евстифеева Ивана Александровича. Человек, который, во-первых, коренной омич, родился в Таре, долго работал на благо Омской области», — рассказал Хоценко в беседе с агентством.
Глава региона уточнил, что Евстифеев работал в региональном и областном правительствах, а также занимал должность главного федерального инспектора в администрации президента.
Ранее Мизулину, которая представляет Омскую область в Совфеде с 2015 года, не включили в список кандидатов на пост сенатора от региона, напоминает RT. По словам Хоценко, это связано с местом рождения члена СФ: Мизулина родилась в городе Буй Костромской области, а омские власти решили «сосредоточиться на омичах».
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