Сенатора от Омской области Мизулину заменит в Совфеде замглавы «Сириуса»

«Мы будем предлагать в Совет Федерации Евстифеева Ивана Александровича. Человек, который, во-первых, коренной омич, родился в Таре, долго работал на благо Омской области», — рассказал Хоценко в беседе с агентством.

Глава региона уточнил, что Евстифеев работал в региональном и областном правительствах, а также занимал должность главного федерального инспектора в администрации президента.

Ранее Мизулину, которая представляет Омскую область в Совфеде с 2015 года, не включили в список кандидатов на пост сенатора от региона, напоминает RT. По словам Хоценко, это связано с местом рождения члена СФ: Мизулина родилась в городе Буй Костромской области, а омские власти решили «сосредоточиться на омичах».

