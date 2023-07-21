Омский губернатор заявил, что Мизулину не выдвинули в Совфед из-за места рождения

Действующего сенатора от Омской области Елену Мизулину, которая представляет регион в Совете Федерации РФ с 2015 года, не включили в список кандидатов на пост сенатора от области из-за места рождения. Об этом заявил врио губернатора региона Виталий Хоценко.

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Мизулина родилась в городе Буй Костромской области. По словам Хоценко, власти региона решили «сосредоточиться на омичах».

«Елена Борисовна родилась не в Омске. Да, представляла в последнее время область, но все-таки решили сосредоточиться больше на социальных работниках и тех, кто родился, вырос и ... продолжает трудиться в Омске», — цитирует Хоценко РБК.

Губернатор указал, что выдвинул в сенаторы троих уроженцев региона: медика, главврача омского медико-хирургического центра Вадима Бережного, учителя Юлию Чехлову и замглавы федеральной территории "Сириус" Ивана Евстифеева.

Ранее Елена Мизулина заявила, что сейчас не думает о дальнейшей деятельности в случае, если не попадет в Совфед. Срок полномочий сенатора истекает в сентябре, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Омская ОбластьСовет Федерации РФЕлена Мизулина

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