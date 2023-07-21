Омский губернатор заявил, что Мизулину не выдвинули в Совфед из-за места рождения

Мизулина родилась в городе Буй Костромской области. По словам Хоценко, власти региона решили «сосредоточиться на омичах».

«Елена Борисовна родилась не в Омске. Да, представляла в последнее время область, но все-таки решили сосредоточиться больше на социальных работниках и тех, кто родился, вырос и ... продолжает трудиться в Омске», — цитирует Хоценко РБК.

Губернатор указал, что выдвинул в сенаторы троих уроженцев региона: медика, главврача омского медико-хирургического центра Вадима Бережного, учителя Юлию Чехлову и замглавы федеральной территории "Сириус" Ивана Евстифеева.

Ранее Елена Мизулина заявила, что сейчас не думает о дальнейшей деятельности в случае, если не попадет в Совфед. Срок полномочий сенатора истекает в сентябре, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

