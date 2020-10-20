Сенатор во Франции призвала признать Нагорный Карабах

Буайе также настаивает на осуждении действий Турции и Азербайджана.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил, что вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе недопустимо, оно лишь способствует эскалации ситуации. Вместе с тем дипломат призвал Францию придерживаться беспристрастной позиции в этом регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что власти республики считают необходимым признать суверенитет Нагорного Карабаха, пишет «Газета.ру».

