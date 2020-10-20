Сенатор во Франции призвала признать Нагорный Карабах
Французский сенатор Валери Буайе призвала признать Нагорный Карабах. Она сообщила, что намерена на текущей неделе внести в верхнюю палату парламента соответствующий документ.
Сенатор пояснила в Twitter, что противостоять наступлению Азербайджана в Нагорном Карабахе означает также противостоять распространению турецкого ислама по Европе, передает РИА Новости.
Буайе также настаивает на осуждении действий Турции и Азербайджана.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил, что вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе недопустимо, оно лишь способствует эскалации ситуации. Вместе с тем дипломат призвал Францию придерживаться беспристрастной позиции в этом регионе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что власти республики считают необходимым признать суверенитет Нагорного Карабаха, пишет «Газета.ру».
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