Сенатор во Франции призвала признать Нагорный Карабах

Французский сенатор Валери Буайе призвала признать Нагорный Карабах. Она сообщила, что намерена на текущей неделе внести в верхнюю палату парламента соответствующий документ.

Сенатор пояснила в Twitter, что противостоять наступлению Азербайджана в Нагорном Карабахе означает также противостоять распространению турецкого ислама по Европе, передает РИА Новости.

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Буайе также настаивает на осуждении действий Турции и Азербайджана.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил, что вмешательство Турции в конфликт в Нагорном Карабахе недопустимо, оно лишь способствует эскалации ситуации. Вместе с тем дипломат призвал Францию придерживаться беспристрастной позиции в этом регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что власти республики считают необходимым признать суверенитет Нагорного Карабаха, пишет «Газета.ру».

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:ФранцияНагорный Карабах
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