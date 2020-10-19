Капитуляция или компромисс? Алиев и Пашинян готовы встретиться в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев готовы провести в Москве переговоры по Нагорному Карабаху. Главы двух стран, уже почти месяц ведущих боевые действия в рамках давнего территориального спора, заявили о готовности к такой встрече в интервью российским СМИ.

Так, Пашинян заявил о приверженности Армении к решению карабахского конфликта исключительно мирным путем. Алиев подтвердил готовность азербайджанской стороны «встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования». При этом азербайджанский лидер подчеркнул, что Баку готов быстро приостановить военные действия, если позиция Еревана на переговорах будет конструктивной.

Резкое обострение 30-летнего территориального спора случилось 27 сентября, когда в Нагорном Карабахе вспыхнули вооруженные столкновения. Стороны обвинили друг друга в провокациях, и началась, если называть вещи своими именами, армяно-азербайджанская война. Чуть более недели назад в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел двух стран при посредничестве главы российского МИД Сергея Лаврова. Тогда по их итогам было объявлено перемирие, которое, впрочем, не продержалось и суток.

Ответственность за начало нынешней войны в Карабахе армянский премьер возложил на Турцию. По словам Пашиняна, «нет никаких сомнений, что Турция полностью вовлечена в военные действия и что Турция была главным инициатором этой войны». «Уверен, что до сих пор нам не удалось претворить в жизнь московское заявление, потому что есть силы, которые препятствуют этому. В первую очередь это Турция. Турция заинтересована в провале московского заявления. Действия Турции направлены на вытеснение России из Южного Кавказа», - заявил Пашинян.

Решение карабахского кризиса «должно опираться не на капитуляцию одной из сторон, а на компромисс», добавил армянский премьер. По его словам, Армения готова на компромисс с Азербайджаном в поиске путей урегулирования, однако при этом для Еревана принципиальным является вопрос определения статуса Нагорного Карабаха.

Принципиальную позицию Баку в этом вопросе вновь повторил Алиев: возврат территорий, оккупированных армянской стороной, возврат беженцев и вынужденных переселенцев в места их изначального проживания, в том числе в Нагорный Карабах.

Сможет ли встреча в Москве лидеров Армении и Азербайджана хоть как-то сблизить разнополюсные позиции сторон, вряд ли готовы прогнозировать и сами ее потенциальные участники. Но даже остановка военных действий по итогам таких переговоров стала бы их огромным успехом.

