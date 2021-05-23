Сенатор Цеков назвал перспективные направления сотрудничества России и Украины в Крыму

«Объем направлений сотрудничества очень большой, он очень широк, самые различные (возможности – прим. НСН). Приграничное сотрудничество - это торговля та же самая. В свое время ведь Украина сама приняла решение устроить Крыму продовольственную блокаду. На самом деле, они себе блокаду устроили, потому что отказались от хорошего, привычного для них рынка сбыта», - отмечает Цеков.

Сенатор также отметил необходимость создания «оптимальных условий для поездок граждан Украины в Крым и для приезда граждан Российской Федерации - крымчан - на Украину». Политик напомнил, что необходимо исключить изъятие российских паспортов на украинской границе и задержание жителей Крыма.

По мнению Цекова, сотрудничество в сферах промышленности и сельского хозяйства также может стать для России и Украины на территории Крыма взаимовыгодным.

Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после референдума, на котором за присоединение к РФ проголосовали более 96% жителей полуострова.

