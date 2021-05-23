Сенатор Цеков назвал перспективные направления сотрудничества России и Украины в Крыму
Главными направлениями приграничного сотрудничества России и Украины в Крыму могут быть торговля и туризм, промышленное и аграрное сотрудничество, улучшение условий для пересечения границы. Об этом рассказал ТАСС сенатор от региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
«Объем направлений сотрудничества очень большой, он очень широк, самые различные (возможности – прим. НСН). Приграничное сотрудничество - это торговля та же самая. В свое время ведь Украина сама приняла решение устроить Крыму продовольственную блокаду. На самом деле, они себе блокаду устроили, потому что отказались от хорошего, привычного для них рынка сбыта», - отмечает Цеков.
Сенатор также отметил необходимость создания «оптимальных условий для поездок граждан Украины в Крым и для приезда граждан Российской Федерации - крымчан - на Украину». Политик напомнил, что необходимо исключить изъятие российских паспортов на украинской границе и задержание жителей Крыма.
По мнению Цекова, сотрудничество в сферах промышленности и сельского хозяйства также может стать для России и Украины на территории Крыма взаимовыгодным.
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после референдума, на котором за присоединение к РФ проголосовали более 96% жителей полуострова.
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