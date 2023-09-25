Сенатор Тимченко: Для лишения Людмилы Нарусовой статуса сенатора нет оснований

Поездки в страны Североатлантического альянса не могут послужить основанием для лишения Людмилы Нарусовой статуса сенатора. Об этом рассказал председатель комитета Совфеда РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко в разговоре с NEWS.ru.

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Он отметил, что подобные действия вызывают вопросы с этической стороны. По словам Тимченко, решение о лишении статуса сенатора может быть принято только после обращения органов или уполномоченного лица, и это обращение рассматривается Советом Федерации.

Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что Нарусова находилась в Испании вместе со своей дочерью, телеведущей Ксенией Собчак. Видео выкладывала сама Собчак 5 августа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияСенаторыЛюдмила Нарусова

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