Нарусову предупредили о недопустимости посещения стран НАТО во время СВО
Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности намерен «жестко предупредить» сенатора Людмилу Нарусову о невозможности посещения государств НАТО а во время спецоперации, поскольку подобное поведение дискредитирует статус как сенатора, так и палаты в целом. Об этом Lenta.ru заявил сенатор Вячеслав Тимченко.
В начале августа в соцсетях появилась информация о нахождении Нарусовой в Испании. Коллеги Нарусовой по Совфеду сочли возмутительным посещение страны НАТО, "фактически ведущего войну против России". Источник добавил, что Нарусова после нахождения в Испании с 18 июля по 6 августа не попыталась что-либо объяснить россиянам, в частности, жителям своего региона.
Также комитетом на обсуждение был вынесен вопрос об отсутствии Нарусовой на завершающих заседаниях весенней сессии. Отсутствие на заседаниях должно быть оправдано соответствующими документами. Никаких объяснений по поводу своей неявки Нарусова не предоставила.
Тимченко добавил, что предупреждение никак не скажется на работе Нарусовой в Совете Федерации.
Ранее Нарусова опровергла сообщения Telegram-каналов, утверждающих, что осенью она уйдет из Совета Федерации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru