Сенатор США Тим Скотт заявил о выходе из президентской гонки

По словам Скотта, он понял, что сейчас «не его время».

«Я решил с сегодняшнего дня приостановить свою кампанию на выборах президента ... Я думаю, они [избиратели] говорят: "Не сейчас"», — указал законодатель.

Скотт допустил, что поборется за пост главы государства в будущем, отмечает телеканал «360». По словам сенатора, он не будет поддерживать другого кандидата в гонке за выдвижение от республиканцев, пишет Ura.ru.

Ранее о выходе из предвыборной гонки в Соединенных Штатах заявил бывший вице-президент страны Майк Пенс.

Фаворит гонки за выдвижение в президенты США от Республиканской партии — экс-глава государства Дональд Трамп. Политик соревнуется в том числе с губернатором Флориды Роном Десантисом, бывшим постпредом США при ООН Никки Хейли, предпринимателем Вивеком Рамасвами.

