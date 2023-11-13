Сенатор США Тим Скотт заявил о выходе из президентской гонки
Сенатор-республиканец от американского штата Южная Каролина Тим Скотт приостановит свое участие в предвыборной гонке. Об этом политик заявил в эфире канала Fox News.
По словам Скотта, он понял, что сейчас «не его время».
«Я решил с сегодняшнего дня приостановить свою кампанию на выборах президента ... Я думаю, они [избиратели] говорят: "Не сейчас"», — указал законодатель.
Скотт допустил, что поборется за пост главы государства в будущем, отмечает телеканал «360». По словам сенатора, он не будет поддерживать другого кандидата в гонке за выдвижение от республиканцев, пишет Ura.ru.
Ранее о выходе из предвыборной гонки в Соединенных Штатах заявил бывший вице-президент страны Майк Пенс.
Фаворит гонки за выдвижение в президенты США от Республиканской партии — экс-глава государства Дональд Трамп. Политик соревнуется в том числе с губернатором Флориды Роном Десантисом, бывшим постпредом США при ООН Никки Хейли, предпринимателем Вивеком Рамасвами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор США Тим Скотт заявил о выходе из президентской гонки
- Полянский заявил о необходимости международного сотрудничества для урегулирования в Газе
- Российские войска уничтожили «Лучшего танкиста ВСУ» в Запорожской области
- «По щучьему велению» вошел в десятку самых кассовых отечественных фильмов
- Появилось видео, как у Тунберг отбирают микрофон на акции в Амстердаме
- Мантуров: Опытный образец Checkmate создадут до конца 2025 года
- Жителя Красноярского края арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Украины
- KP.ru: Пугачева закупила в России материал на три новых альбома
- СМИ: Путин пойдет на выборы президента как самовыдвиженец
- Гребенщиков объяснил, почему не возвращается в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru