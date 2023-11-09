Трамп: Кандидатура экс-ведущего Fox Карлсона будет рассмотрена в качестве вице-президента

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в программе «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона» сообщил, что рассмотрит кандидатуру бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона в качестве своего вице-президента на выборах президента в США в 2024 году.

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По словам политика, ему нравится телеведущий. Бывший президент назвал Карлсона человеком со здравым смыслом.

Как стало известно ранее, Трамп опережает главу Белого дома Джо Байдена по уровню поддержки в пяти из шести важнейших штатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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