Сенатор Рязанский рассказал, чем займется после ухода из Совфеда

Основатель Партии пенсионеров, член Совета Федерации Валерий Рязанский подтвердил, что покидает Совет Федерации через два месяца. В беседе с Ura.ru он рассказал, что за 24 лет работы у него накопилась усталость, а также много дел по дому.

По его словам, после ухода на пенсию он вплотную займется домашними делами и посвятит время своим увлечениям.

«У меня много дел по дому, саду, я люблю мастерить, заниматься этим буду с удовольствием. Немножко грустно, но ничего необычного в моем решении нет. Всегда наступает пора прощания с одной частью жизни, когда открываешь начало другой», - сказал сенатор.

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Рязанский заявил, что доволен результатами своей работы в политике, в частности над законопроектами в социальной сфере. Это вопросы трудового законодательства, зарплат, организации медицинского обслуживания. До ухода из Совфеда политик намерен завершить работу над проектами о запрете рекламы детских смесей, а также вопросов в области антитабачного законодательства и лекарственного обеспечения граждан.

Ранее СМИ сообщили, что 70-летний сенатор Валерий Рязанский может покинуть Совфед в силу возраста.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Совет Федерации РФВалерий Рязанский
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