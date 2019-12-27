В Крыму ответили Украине на штрафы за полеты над полуостровом
Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН прокомментировал украинский штраф казахской авиакомпании.
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу. Казахская авиакомпания «Euro-Asia Air», самолет которой пролетел над Крымом 8 августа, получила от украинской Госавиаслужбы штраф. В сообщении пресс-центра ВСУ в Facebook отмечается, что казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили штраф в размере 136 тысяч гривен.
Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН напомнил, что авиакомпании должны спрашивать разрешение о полете над Крымом у российских служб.
«Небо над Крымом для российских авиакомпаний свободно. А также для всех, кто признает право нации на самоопределение. Чтобы над нами пролетать, нужно спрашивать разрешение в первую очередь у Российской Федерации. Почему казахи заплатили штраф, надо спрашивать у них. Значит, они не признают Крым российской территорией? Надо уточнить, может, она и территорию Российской Федерации не признают российской? Им следует лучше разбираться в политических процессах, которые происходили на территории Украины. Тут больше вопросов к компании, чем к Украине. Украина просто штампует свои иски и впихивает их в разные места. Российские авиакомпании на все эти предписания не реагируют», - добавил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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