Сенатор Пушков удивился приглашению Байдена в Киев от Зеленского
Приглашение посетить Украину от президента страны Владимира Зеленского к американскому коллеге Джо Байдену выглядит странно на фоне нынешней политической обстановки, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский во время телефонной беседы с Байденом предложил президенту США посетить Украину в ближайшие дни. Однако американский лидер не дал положительного ответа, пишет Газета.ру. По данным источника CNN в Киеве, визит Байдена на Украину на фоне текущего кризиса маловероятен.
«С учетом того, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину и США уже объявили об эвакуации части своих дипломатов из Киева, приглашение Зеленского, сделанное им президенту США, посетить в ближайшее время Украину выглядит странно», — считает Пушков.
Сенатор отметил, что действия Зеленского наводят на подозрения, что тот «не в курсе того, что вот уже неделю заявляют в Вашингтоне», пишут Известия.
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