Сенатор Пушков удивился приглашению Байдена в Киев от Зеленского

Ранее Зеленский во время телефонной беседы с Байденом предложил президенту США посетить Украину в ближайшие дни. Однако американский лидер не дал положительного ответа, пишет Газета.ру. По данным источника CNN в Киеве, визит Байдена на Украину на фоне текущего кризиса маловероятен.

«С учетом того, что Байден призвал всех американцев срочно покинуть Украину и США уже объявили об эвакуации части своих дипломатов из Киева, приглашение Зеленского, сделанное им президенту США, посетить в ближайшее время Украину выглядит странно», — считает Пушков.

Сенатор отметил, что действия Зеленского наводят на подозрения, что тот «не в курсе того, что вот уже неделю заявляют в Вашингтоне», пишут Известия.

