Зеленский пригласил Байдена в Киев

По данным телеканала, утвердительного ответа со стороны президента США не последовало. При этом в Белом доме заявили, вряд ли Байден посетит Украину.

Также Зеленский попросил президента США о предоставлении дополнительной финансовой и военной помощи.

Официально сообщалось, что президенты договорились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего политического кризиса.

