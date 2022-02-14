Зеленский пригласил Байдена в Киев
Украинский лидер Владимир Зеленский 13 февраля во время телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом пригласил его как можно быстрее посетить Киев, сообщает CNN со ссылкой на собеседника в правительстве Украины.
По данным телеканала, утвердительного ответа со стороны президента США не последовало. При этом в Белом доме заявили, вряд ли Байден посетит Украину.
Также Зеленский попросил президента США о предоставлении дополнительной финансовой и военной помощи.
Официально сообщалось, что президенты договорились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего политического кризиса.
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