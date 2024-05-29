Угрозы Трампа о бомбежках Москвы назвали «финансовым шоу»

Слова кандидата на пост президента США Дональда Трампа о бомбежках Москвы не имеют отношения к реальной политике, заявил член Совета Федерации Сергей Перминов. Его слова приводит РИА Новости.

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Сенатор считает, что такие громкие заявления нацелены на аудиторию, которая будет жертвовать деньги на предвыборную кампанию Трампа. Также он назвал речь кандидата в президенты «финансовым шоу».

Перминов подчеркнул, что такие заявления комментировать сложно, так как они не имеют ничего общего с реальными политическими действиями.

Ранее Трамп заверил, что стал бы бомбить Москву, если бы она послала свои войска на территорию Украины, и направил бы ракеты в Китай, если бы тот ввел войска на Тайвань, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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