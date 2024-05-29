Угрозы Трампа о бомбежках Москвы назвали «финансовым шоу»
Слова кандидата на пост президента США Дональда Трампа о бомбежках Москвы не имеют отношения к реальной политике, заявил член Совета Федерации Сергей Перминов. Его слова приводит РИА Новости.
Сенатор считает, что такие громкие заявления нацелены на аудиторию, которая будет жертвовать деньги на предвыборную кампанию Трампа. Также он назвал речь кандидата в президенты «финансовым шоу».
Перминов подчеркнул, что такие заявления комментировать сложно, так как они не имеют ничего общего с реальными политическими действиями.
Ранее Трамп заверил, что стал бы бомбить Москву, если бы она послала свои войска на территорию Украины, и направил бы ракеты в Китай, если бы тот ввел войска на Тайвань, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru