В Грузии заявили, что оппозиция во время мятежа в России планировала взять Абхазию и Сочи
Представители оппозиции Грузии во время попытки мятежа частной военной компании «Вагнер» планировали войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и Сочи. Об этом рассказал в соцсетях глава правящей партии республики «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.
По словам политика, Национальное движение Грузии «болело» за основателя ЧВК Евгения Пригожина, «посвящало ему лозунги и стихи» и намеревалось по мере успехов «Вагнера» войти на военной технике в Абхазию, Цхинвал и даже взять Сочи.
Кобахидзе подчеркнул, что грузинская оппозиция продемонстрировала готовность использовать любой повод для открытия «второго фронта» в республике. В этом случае грузинам пришлось бы воевать в том числе с абхазами и осетинами.
«Недопустимо, чтобы грузины и абхазы, грузины и осетины снова пролили кровь друг друга. Это было бы величайшим преступлением перед будущими поколениями», — указал политик.
По словам главы правящей партии, объединение считает, что территориальную целостность Грузии следует восстанавливать «только мирным путем». Кобахидзе подчеркнул, что Тбилиси нужно вернуть доверие абхазов и осетин.
Ранее СМИ сообщили, что попытка мятежа в России показала: западные лидеры не хотят резкого ухода президента РФ Владимира Путина со своего поста. Главы иностранных государств уверены, что нестабильность, которая может последовать, «не стоит риска», пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru