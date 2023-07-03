В Грузии заявили, что оппозиция во время мятежа в России планировала взять Абхазию и Сочи

Представители оппозиции Грузии во время попытки мятежа частной военной компании «Вагнер» планировали войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и Сочи. Об этом рассказал в соцсетях глава правящей партии республики «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

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По словам политика, Национальное движение Грузии «болело» за основателя ЧВК Евгения Пригожина, «посвящало ему лозунги и стихи» и намеревалось по мере успехов «Вагнера» войти на военной технике в Абхазию, Цхинвал и даже взять Сочи.

Кобахидзе подчеркнул, что грузинская оппозиция продемонстрировала готовность использовать любой повод для открытия «второго фронта» в республике. В этом случае грузинам пришлось бы воевать в том числе с абхазами и осетинами.

«Недопустимо, чтобы грузины и абхазы, грузины и осетины снова пролили кровь друг друга. Это было бы величайшим преступлением перед будущими поколениями», — указал политик.

По словам главы правящей партии, объединение считает, что территориальную целостность Грузии следует восстанавливать «только мирным путем». Кобахидзе подчеркнул, что Тбилиси нужно вернуть доверие абхазов и осетин.

Ранее СМИ сообщили, что попытка мятежа в России показала: западные лидеры не хотят резкого ухода президента РФ Владимира Путина со своего поста. Главы иностранных государств уверены, что нестабильность, которая может последовать, «не стоит риска», пишет «Свободная пресса».

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Фото: Соцсети/caucasianknot
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