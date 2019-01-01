В Крыму ответили на призыв НАТО покинуть полуостров

«Понятно, что это уровень современного руководства НАТО и многих европейских структур. Уровень этих людей крайне невысок. Они не очень хорошо понимают и знают, что происходит на территории своих стран Евросоюза, тем более, в других странах. Они не имеют ни малейшего представления, ни о прошлом, ни о настоящем Крыма. Когда говорят о том, что несправедливо и незаконно Крым находится в составе России, как раз справедливо и законно. Несправедливо и незаконно было то, что он находился в составе Украины. Но они в эти проблемы и эти вопросы не очень глубоко вникают и делают совершенно поверхностные, неверные с точки зрения международных реалий заявления. Крым навечно в составе Российской Федерации», — заявил сенатор.

Напомним, что Крым вошел в состав Российской Федерации 18 марта 2014 года после референдума среди жителей полуострова. Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт. Однако на Западе полуостров до сих пор считают украинским и «оккупированным» Россией.

