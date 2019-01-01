В Крыму ответили на призыв НАТО покинуть полуостров
Член Совфеда Сергей Цеков в эфире НСН обвинил руководство НАТО в незнании истории и реалий Крыма.
В НАТО в очередной раз призвали Россию вывести свои войска с Крымского полуострова. Как заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич, НАТО не признает российскую принадлежность Крыма. Он также призвал Москву освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
В эфире НСН член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков назвал заявление главы военного комитета НАТО показателем незнания истории и нынешних реалий Крымского полуострова (слушайте аудио).
«Понятно, что это уровень современного руководства НАТО и многих европейских структур. Уровень этих людей крайне невысок. Они не очень хорошо понимают и знают, что происходит на территории своих стран Евросоюза, тем более, в других странах. Они не имеют ни малейшего представления, ни о прошлом, ни о настоящем Крыма. Когда говорят о том, что несправедливо и незаконно Крым находится в составе России, как раз справедливо и законно. Несправедливо и незаконно было то, что он находился в составе Украины. Но они в эти проблемы и эти вопросы не очень глубоко вникают и делают совершенно поверхностные, неверные с точки зрения международных реалий заявления. Крым навечно в составе Российской Федерации», — заявил сенатор.
Напомним, что Крым вошел в состав Российской Федерации 18 марта 2014 года после референдума среди жителей полуострова. Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт. Однако на Западе полуостров до сих пор считают украинским и «оккупированным» Россией.
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