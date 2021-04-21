Турция прокомментировала продажу боевых беспилотников Украине

Известно, что в 2019 году Украина закупила и провела испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые по плану будут оснащены высокоточными авиабомбами также турецкого производства. Беспилотник оснащен системами лазерного наведения и состоит из четырёх ракет с дальностью поражения до 8-16 км.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция поддерживает хорошие отношения с Россией и Украиной, несмотря на напряженную обстановку в Черном море и имеющиеся разногласия по ряду вопросов.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона все-таки рассчитывает убедить Анкару в неправильности позиций по Крыму.

