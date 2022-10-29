Сенатор Нарусова опровергла сообщения об уходе с поста
29 октября 202212:13
Сенатор Людмила Нарусова опровергла информацию о своей отставке, передают РИА Новости.
Нарусова назвала подобные сообщения фейком и отметила, что кому-то просто хочется, чтобы она ушла.
Ранее почетный адвокат России Людмила Айвар в беседе НСН рассказала, как ситуация вокруг Ксении Собчак повлияет на ее работу и семью. По словам адвоката, это никак не отразится на карьере Людмилы Нарусовой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru