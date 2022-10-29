Сенатор Нарусова опровергла сообщения об уходе с поста

Сенатор Людмила Нарусова опровергла информацию о своей отставке, передают РИА Новости.

Нарусова назвала подобные сообщения фейком и отметила, что кому-то просто хочется, чтобы она ушла.

Ранее почетный адвокат России Людмила Айвар в беседе НСН рассказала, как ситуация вокруг Ксении Собчак повлияет на ее работу и семью. По словам адвоката, это никак не отразится на карьере Людмилы Нарусовой.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Ксения СобчакЛюдмила Нарусова
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