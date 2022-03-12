Сенатор Косачев заявил о подготовке США к госперевороту в ДНР и ЛНР
США ведут подготовку к госперевороту в Донецкой и Луганской народных республиках, считает вице-спикер Совета федерации Константин Косачев. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.
Политик напомнил о санкциях США, введенных в отношении республик Донбасса, которые не касаются неправительственных организаций по поддержке гуманитарных проектов и развитию демократии. Как отметил Косачев, США разрешат «определенные действия» в ЛНР и ДНР: например, проекты, касающиеся базовых нужд, образования и демократии. Вице-спикер Совфеда подчеркнул, что в Вашингтоне не видели в этом необходимости в последние восемь лет, когда украинские силовики вели боевые действия на Донбассе.
«Что значит нынешний разворот? Сострадание к людям вдруг проснулось? Да нет, ровно наоборот - Вашингтон приступил к подготовке очередных госпереворотов, на этот раз в независимых ДНР и ЛНР. Других "гуманитарных проектов" у США для вас нет», — считает Косачев.
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