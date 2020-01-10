«Нафтогаз» собрался судиться за потерянные в Крыму активы

Топ-менеджер отметил, что компания готовит «обновленные» иски против России из-за невозможности использования имущества «Нафтогаза» на полуострове. Компания намерена взыскать с России вместе с процента порядка 7 млрд долларов.

Витренко добавил, что ожидает решения трибунала при Постоянной палате третейского суда в Гааге либо в конце 2020 года, либо в начала 2021-го, передает RT.

Ранее российский «Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов в рамках решения Стокгольмского арбитража. Взамен компании отказались от взаимных финансовых претензий, отмечало издание Ura.ru.

