«Нафтогаз» собрался судиться за потерянные в Крыму активы
Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания будет судиться с Россией из-за крымских активов.
Топ-менеджер отметил, что компания готовит «обновленные» иски против России из-за невозможности использования имущества «Нафтогаза» на полуострове. Компания намерена взыскать с России вместе с процента порядка 7 млрд долларов.
Витренко добавил, что ожидает решения трибунала при Постоянной палате третейского суда в Гааге либо в конце 2020 года, либо в начала 2021-го, передает RT.
Ранее российский «Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов в рамках решения Стокгольмского арбитража. Взамен компании отказались от взаимных финансовых претензий, отмечало издание Ura.ru.
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