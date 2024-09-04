Сенатор Климов об отставке Кулебы: Надоели марионетки — их меняют
Не стоит серьезно относиться к отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, так как он марионетка и «ничего не решает», заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Его слова приводит «Газета.Ru».
Комментируя отставку Кулебы, Климов вспомнил басню Крылова.
«Баснописец наш великий уже об этом написал: «а вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь». Они же там ничего не решают», - завил он.
При этом Климов назвал украинских министров марионетками, и подчеркнул, что когда они «надоедают», то их меняют. По его словам, это абсолютно ничего не изменит, поэтому не нужно относиться к этим перестановкам серьезно.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что кадровые перестановки в украинском правительстве необходимы для усиления некоторых направлений в преддверии наступления «крайне важной» для страны осени, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru