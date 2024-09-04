Сенатор Климов об отставке Кулебы: Надоели марионетки — их меняют

Не стоит серьезно относиться к отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, так как он марионетка и «ничего не решает», заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Комментируя отставку Кулебы, Климов вспомнил басню Крылова.

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«Баснописец наш великий уже об этом написал: «а вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь». Они же там ничего не решают», - завил он.

При этом Климов назвал украинских министров марионетками, и подчеркнул, что когда они «надоедают», то их меняют. По его словам, это абсолютно ничего не изменит, поэтому не нужно относиться к этим перестановкам серьезно.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что кадровые перестановки в украинском правительстве необходимы для усиления некоторых направлений в преддверии наступления «крайне важной» для страны осени, передает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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