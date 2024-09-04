В Раде заявили, что Кулебе «выдали ручку» для заявления об отставке
4 сентября 202403:02
Следующим министром на Украине, который уйдет в отставку, может стать глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщил в Telegram депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Ему уже дали бумагу и ручку. Ждем», — написал парламентарий.
При этом официальных сообщений о подаче заявления Кулебой не поступало.
Ранее сразу три украинских министра подали заявления об отставке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru