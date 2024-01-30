ОП Москвы приняла решение о создании Общественного штаба по наблюдению за выборами
30 января 202413:38
Члены Общественной палаты Москвы единогласно проголосовали за создание в столице Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России. Об этом сообщает АГН «Москва».
В ходе голосования также утверждены руководитель штаба и его заместители. Им избран председатель комиссии ОП Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалев.
Заместителями назначены Илья Массух и Александр Асафов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru