ОП Москвы приняла решение о создании Общественного штаба по наблюдению за выборами

Члены Общественной палаты Москвы единогласно проголосовали за создание в столице Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России. Об этом сообщает АГН «Москва».

В ходе голосования также утверждены руководитель штаба и его заместители. Им избран председатель комиссии ОП Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалев.

Заместителями назначены Илья Массух и Александр Асафов.

