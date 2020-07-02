Сенатор Калашников: Умные люди в Кремле откажутся от досрочных выборов в Думу
Сенатор Сергей Калашников сообщил НСН, что досрочные выборы в Госдуму по закону не смогут состояться раньше декабря, а что будет в декабре – неизвестно.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников оценил возможность проведения досрочных выборов в Госдуму.
«Возвращаясь к вопросу о досрочных выборах в Госдуму – умные люди в Кремле, которые будут подсказывать делать досрочные выборы или нет, прекрасно понимают, что если бы выборы были сегодня – когда мы победили пандемию, когда прошло солидарное голосование, то имело бы смысл их проводить. И властные структуры получили бы максимальную поддержку. Но что будет в декабре, а раньше по закону нельзя их организовать, ещё не известно. Эйфория от победы над пандемией пройдёт, а экономика с её падением никуда не денется. И в этом плане вопрос – проводить выборы сейчас или в следующем году, ещё остаётся. Я думаю, что эти умные люди не переоценивают влияние голосования», - сказал Сергей Калашников.
Ранее он заявил, что ожидания людей от результатов голосования могут оказаться завышенными из-за чрезмерной пропаганды.
«Я вижу большие расхождения и диссонанс с содержанием поправок и теми лозунгами, которыми в течение последнего времени кормили россиян пропагандисты. Если их послушать, то у нас сразу возникнет прекрасное здравоохранение, соцзащита, высокие зарплаты и прочее. Люди голосовали, всего этого ожидая. Не завтра, но в обозримом будущем. Но этого всего в Конституции нет», - отметил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru