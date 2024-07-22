Сенатор Джабаров: Решение Байдена стало черным днем для Украины и Европы

Американский президент Джо Байден объявил, что отказывается баллотироваться на второй срок, что вызвало беспокойство на Украине и в Европе, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя главы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова.

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«Сегодня черный день для Зеленского и Европы, они не любят Трампа», — заявил парламентарий.

Так сенатор прокомментировал решение Байдена покинуть президентскую гонку.

Ранее президент Джо Байден после выхода из президентской гонки заявил, что поддерживает кандидатуру Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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