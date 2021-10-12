Сенатор Джабаров отреагировал на заявление премьера Японии по Курилам

Также Джабаров отметил, что сказанное Кисидой предназначалось, прежде всего, для того, чтобы «успокоить японскую общественность, японские партии».

Ранее Кисида, выступая перед парламентом, заявил о суверенитете Японии над южными Курилами. Также он призвал «решить вопрос о мирном договоре, не оставляя его следующим поколениям».

