Сенатор Джабаров: Москва рассмотрит приглашение на юбилей высадки в Нормандии
Политическое руководство России рассмотрит приглашение Франции посетить мероприятия по случаю юбилея высадки союзников в Нормандии, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор отметил, что многое зависит от уровня приглашения. Решение посещать мероприятия или нет примет политическое руководство России, подчеркнул парламентарий.
По его мнению, в случае положительного решения необязательно участвовать очно. Можно присутствовать на мероприятиях в режиме видеосвязи, полагает Джабаров.
«В современном мире все настолько зыбко и опасно, что может быть не обеспечен достаточный уровень безопасности», - цитирует законодателя NEWS.ru.
Радиостанция Europe 1 сообщила, что Франция намерена пригласить Россию принять участие в торжествах в Нормандии 6 июня, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru