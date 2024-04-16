Сенатор Джабаров: Москва рассмотрит приглашение на юбилей высадки в Нормандии

Сенатор отметил, что многое зависит от уровня приглашения. Решение посещать мероприятия или нет примет политическое руководство России, подчеркнул парламентарий.

По его мнению, в случае положительного решения необязательно участвовать очно. Можно присутствовать на мероприятиях в режиме видеосвязи, полагает Джабаров.

«В современном мире все настолько зыбко и опасно, что может быть не обеспечен достаточный уровень безопасности», - цитирует законодателя NEWS.ru.

Радиостанция Europe 1 сообщила, что Франция намерена пригласить Россию принять участие в торжествах в Нормандии 6 июня, передает «Радиоточка НСН».

