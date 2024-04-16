Песков назвал День Победы главным праздником для России

Организаторы празднования 80-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии официально не информировали Россию об отказе приглашать на мероприятие российского лидера Владимира Путина. Как сообщает РБК, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Макрон допустил приглашение Путина на торжества в честь высадки в Нормандии

По его словам, в России другой главный праздник, поэтому французская сторона «может даже не утруждаться».

«В таком ключе могут даже не утруждаться. Главный праздник — это День Победы в Москве 9 мая», - заключил он.

Ранее организаторы торжества La Mission Liberation («Освободительная миссия») заявили, что намерены направить России официальное приглашение, однако оно не будет распространяться на Путина из-за спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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