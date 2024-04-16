Песков назвал День Победы главным праздником для России
Организаторы празднования 80-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии официально не информировали Россию об отказе приглашать на мероприятие российского лидера Владимира Путина. Как сообщает РБК, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, в России другой главный праздник, поэтому французская сторона «может даже не утруждаться».
«В таком ключе могут даже не утруждаться. Главный праздник — это День Победы в Москве 9 мая», - заключил он.
Ранее организаторы торжества La Mission Liberation («Освободительная миссия») заявили, что намерены направить России официальное приглашение, однако оно не будет распространяться на Путина из-за спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru