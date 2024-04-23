Сенат США принял пакет законопроектов о помощи Украине
23 апреля 202421:40
Сенат США принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Тайваню и Израилю в размере 95 миллиардов долларов.
Сенат также принял законопроект о конфискации российских активов.
Кроме того, было принято решение о введении дополнительных санкций в отношении Китая.
Ранее законопроект о выделении нового пакета помощи Украине одобрили в палате представителей Соединенных Штатов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru