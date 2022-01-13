ЕС продлил санкции против России на полгода

Согласно заявлению, секторальные экономические рестрикции продлятся до 31 июля 2022 года.

Евросоюз ввел экономические санкции против России еще в 2014 году «за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины».

Ранее конгресс США представил пакет новых санкций, который Соединенные Штаты могут применить в случае эскалации конфликта на Украине. Согласно документу, рестрикции затронут первых лиц государства, а также газопровод «Северный поток—2».

