ЕС продлил санкции против России на полгода
Евросоюз официально продлил экономические санкции против России на шесть месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно заявлению, секторальные экономические рестрикции продлятся до 31 июля 2022 года.
Евросоюз ввел экономические санкции против России еще в 2014 году «за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины».
Ранее конгресс США представил пакет новых санкций, который Соединенные Штаты могут применить в случае эскалации конфликта на Украине. Согласно документу, рестрикции затронут первых лиц государства, а также газопровод «Северный поток—2».
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