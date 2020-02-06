Сенат США оправдал Трампа по процедуре импичмента
Сенат США вынес оправдательное решение в отношении президента Дональда Трампа по процедуре импичмента. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, члены Сената проголосовали «не виновен» по обоим пунктам процедуры импичмента. В частности, сенаторы оправдали Трампа по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.
Таким образом, процесс импичмента можно считать завершенным. В связи с оправдательным решением Трамп не будет отстранен от власти.
Напомним, поводом для импичмента стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы хотели доказать, что в ходе диалога американский лидер давил на Зеленского, чтобы тот способствовал началу процесса о коррупции в отношении сына Джо Байдена. Байдена называют главным политическим оппонентом Трампа на будущих выборах. Представители Демократической партии обвиняли президента в том, что он воспользовался своей должностью в личных целях.
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