Сенат США оправдал Трампа по процедуре импичмента

По данным агентства, члены Сената проголосовали «не виновен» по обоим пунктам процедуры импичмента. В частности, сенаторы оправдали Трампа по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.

Таким образом, процесс импичмента можно считать завершенным. В связи с оправдательным решением Трамп не будет отстранен от власти.

Напомним, поводом для импичмента стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы хотели доказать, что в ходе диалога американский лидер давил на Зеленского, чтобы тот способствовал началу процесса о коррупции в отношении сына Джо Байдена. Байдена называют главным политическим оппонентом Трампа на будущих выборах. Представители Демократической партии обвиняли президента в том, что он воспользовался своей должностью в личных целях.

