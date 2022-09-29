Бизнесмену Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США

Как утверждают в ведомстве, Дерипаска, несмотря на американские санкции против него, продолжал ведение бизнеса в стране через нанятых людей. Согласно ведомству, бизнесмену помогали россиянка Наталья Бардакова и натурализованная американка Ольга Шрики.

Санкции США действуют в отношении Дерипаски с апреля 2018 года.