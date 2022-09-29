Бизнесмену Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США
29 сентября 202221:42
Российскому бизнесмену Олегу Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США в случае признания его виновным в нарушении санкции. Об этом сообщает Минюст США.
Как утверждают в ведомстве, Дерипаска, несмотря на американские санкции против него, продолжал ведение бизнеса в стране через нанятых людей. Согласно ведомству, бизнесмену помогали россиянка Наталья Бардакова и натурализованная американка Ольга Шрики.
Санкции США действуют в отношении Дерипаски с апреля 2018 года.
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29 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru