В Швейцарии заявили о хранении более $8 млрд активов ЦБ РФ

Правительство Швейцарии сообщило, что в стране хранится свыше $8 миллиардов долларов активов Центрального банка России. Заявление опубликовано на сайте кабинета министров.

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В правительственном сообщении говорится, что все операции, связанные с управлением активами Банка России, запрещены. Мера действует с 25 марта 2022 года, уточнил кабмин Швейцарии

В заявлении сказано, что активы ЦБ РФ «следует отличать» от замороженных из-за санкций средств физических и юридических лиц. Их объем составляет $8,4 миллиарда, отметили в Берне.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор продолжает работу над возвращением замороженных активов в иностранной валюте, передает «Радиоточка НСН».

