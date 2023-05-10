В Швейцарии заявили о хранении более $8 млрд активов ЦБ РФ
Правительство Швейцарии сообщило, что в стране хранится свыше $8 миллиардов долларов активов Центрального банка России. Заявление опубликовано на сайте кабинета министров.
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В правительственном сообщении говорится, что все операции, связанные с управлением активами Банка России, запрещены. Мера действует с 25 марта 2022 года, уточнил кабмин Швейцарии
В заявлении сказано, что активы ЦБ РФ «следует отличать» от замороженных из-за санкций средств физических и юридических лиц. Их объем составляет $8,4 миллиарда, отметили в Берне.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор продолжает работу над возвращением замороженных активов в иностранной валюте, передает «Радиоточка НСН».
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