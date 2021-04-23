«Семь на семь». В МИД РФ подтверждают симметричное сокращение дипломатов Москвой и Прагой

Россия и Чехия к 31 мая сократят до 7 количество дипломатов в посольствах в Праге и Москве, сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

По словам собеседника агентства, у обеих сторон к этому сроку останется по 7 дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 «на месте принятых».