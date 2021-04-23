«Семь на семь». В МИД РФ подтверждают симметричное сокращение дипломатов Москвой и Прагой

Россия и Чехия к 31 мая сократят до 7 количество дипломатов в посольствах в Праге и Москве, сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

По словам собеседника агентства, у обеих сторон к этому сроку останется по 7 дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 «на месте принятых».

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Чешские власти 17 апреля выслали из страны 18 российских дипломатов. Кроме того, Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Российский МИД выразил чешской стороне решительный протест, и в качестве ответной меры Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

После этого глава МИД Чехии Якуб Кулганек сообщил о планах сократить состав российского посольства в Праге до размеров чешского в Москве. Российским дипломатам дали время до конца мая на вывоз своих сотрудников.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:МИД РФРоссияЧехия
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