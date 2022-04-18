Сирены воздушной тревоги сработали в Израиле вблизи сектора Газа
18 апреля 202221:21
Сирены воздушной тревоги сработали вблизи сектора газа на юге Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
Согласно пресс-службе, одна ракета была выпущена по территории Израиля и была перехвачена системой ПВО «Железный купол».
В израильских СМИ отмечают, что это первый ракетный удар из сектора Газа с сентября 2021 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru