Пашинян: Армения заморозила участие в ОДКБ

По его словам, Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.

«По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами», — сказал глава правительства.

«Посмотрим, что будет дальше», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прекращение членства Армении в СНГ и ОДКБ не в ее интересах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

