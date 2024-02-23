Пашинян: Армения заморозила участие в ОДКБ
Договор о коллективной безопасности (ОДКБ) в отношении Армении не был выполнен, сообщил телеканалу France24 премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.
«По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами», — сказал глава правительства.
«Посмотрим, что будет дальше», — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прекращение членства Армении в СНГ и ОДКБ не в ее интересах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru