Песков: ОДКБ уточнит позицию Армении по учениям организации в 2023 году

При этом Песков заверил, что Россия продолжит переговоры с Арменией по проблемным вопросам. Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что Ереван остается для Москвы весьма близким партнером.

Ранее Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

