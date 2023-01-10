Песков: ОДКБ уточнит позицию Армении по учениям организации в 2023 году
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прояснит подробности позиции правительства Армении, озвученной премьер-министром страны Николом Пашиняном. Он заявил, что Ереван не будет проводить учения организации в текущем году. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.
При этом Песков заверил, что Россия продолжит переговоры с Арменией по проблемным вопросам. Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что Ереван остается для Москвы весьма близким партнером.
Ранее Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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