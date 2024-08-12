Секретари совбезов России и Белоруссии обсудили Украину и Союзное государство
В ходе встречи в Москве секретари Советов безопасности России и Белоруссии, Сергей Шойгу и Александр Вольфович, сошлись в оценке конфликта на Украине и подтвердили свою приверженность стратегическому партнерству, сообщает БелТА.
Секретарь Совбеза РФ сообщил, что украинские войска вторгаются на гражданские объекты, совершают нападения на мирных жителей и обстреливают гражданские автомобили.
По мнению Шойгу, здравомыслящие люди и страны должны одинаково воспринимать ситуацию. Он также пообещал поделиться с коллегой деталями своей недавней поездки в Иран и Азербайджан.
В свою очередь, Вольфович подтвердил приверженность Белоруссии стратегическому партнерству с Россией в различных сферах, включая безопасность, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru