Секретари совбезов России и Белоруссии обсудили Украину и Союзное государство

В ходе встречи в Москве секретари Советов безопасности России и Белоруссии, Сергей Шойгу и Александр Вольфович, сошлись в оценке конфликта на Украине и подтвердили свою приверженность стратегическому партнерству, сообщает БелТА.

Секретарь Совбеза РФ сообщил, что украинские войска вторгаются на гражданские объекты, совершают нападения на мирных жителей и обстреливают гражданские автомобили.