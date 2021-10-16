Секретарь СНБО Украины назвал статью Медведева вызовом для Европы
Статья зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством» является «вызовом для всей Европы», считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее в газете «Коммерсантъ» была опубликована статья Медведева, в которой говорится, что Украина полностью управляется Западом, и отношения с нынешними властями страны бессмысленны и вредны из-за их жадности, меняющейся позиции и «соревнований в брехне».
Данилов удивился отсутствием реакции Германии на материал. По мнению секретаря СНБО, Берлин должен был сделать «определенные заявления», так как тезисы в статье «выходят за рамки вообще какого-то здравого смысла».
«Когда речь идет, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы», — заявил Данилов.
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