Секретарь СНБО Украины назвал статью Медведева вызовом для Европы

Ранее в газете «Коммерсантъ» была опубликована статья Медведева, в которой говорится, что Украина полностью управляется Западом, и отношения с нынешними властями страны бессмысленны и вредны из-за их жадности, меняющейся позиции и «соревнований в брехне».

Данилов удивился отсутствием реакции Германии на материал. По мнению секретаря СНБО, Берлин должен был сделать «определенные заявления», так как тезисы в статье «выходят за рамки вообще какого-то здравого смысла».

«Когда речь идет, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы», — заявил Данилов.

