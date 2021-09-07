Сейм Польши одобрил указ президента по режиму ЧП на границе Белоруссией

В четверг 2 сентября Дуда ввел режим ЧП на территориях, граничащих с Белоруссией, из-за увеличения потока нелегальных мигрантов. В соответствии с положениями конституции страны, уже опубликованный указ должен рассмотреть сейм. В случае, если большинство депутатов будет против, то сейм может отменить президентское решение.

В результате за утверждение режима проголосовали 218 депутатов, в основном члены правящей партии "Право и справедливость", а также коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация". Высказались против 168 депутатов, члены оппозиционной "Гражданской платформы". Еще 20 парламентариев воздержались.



