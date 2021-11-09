Сейм Литвы объявил режим ЧП на границе с Белоруссией

В сообщении говорится, что подобное решение было принято «впервые в истории восстановленной независимой Литвы». Уточняется, что за ввод чрезвычайного положения проголосовали 122 депутата сейма и лишь один парламентарий выступил против.

Чрезвычайное положение вводится сроком на один месяц и будет применяться не только на всём участке границы Литвы с Белоруссией, но и распространяться на территории центров регистрации иностранцев в Пабраде, в Мядининкае, в Кибартае, в Рукле и в лагере в Науйининкае.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что миграционный кризис, разразившийся на белорусско-польской границе, нужно решать, придерживаясь позиций международного права, сообщает «Свободная пресса».