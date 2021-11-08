Польша и Белоруссия «отфутболивают» беженцев на границе

Мигранты, которые направлялись в сторону границы с Польшей, оставили территорию Белоруссии и ушли в сопредельное государство. Такую инфоормацию распространил Sputnik Беларусь. В связи с этим белорусская пограничная служба сняла усиление вдоль трассы в Гродненской области, по которой перемещались беженцы.

В свою очередь, пограничная охрана Польши сообщает, что зафиксированы попытки силового пересечения границы группами нелегальных мигрантов, однако им этого пока не дали сделать, передает ТАСС. Как утверждают в пресс-службе силового ведомства, они имеют дело «с большими агрессивно настроенными группами».

Белорусская сторона настаивает, что все эти беженцы, в том числе женщины и дети, не представляют угрозу безопасности и не ведут себя агрессивно.

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По рассказам самих мигрантов, они собрались в такую многочисленную группу (более тысячи человек), чтобы исключить насильственное вытеснение польскими силовиками, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Варшавы в части несоблюдения прав человека.

В связи с ситуацией на границе Варшава собрала заседание штаба антикризисного управления, отмечает RT. Ранее Польша, Литва и Латвия уже обвиняли Минск в искусственном создании миграционного кризиса. Белорусские власти отвергают обвинения.

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Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:ПольшаМигрантыБелоруссия
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