Сейф-пакеты стали главными объектами интернет-фейков

Информация о нарушениях на избирательных участках, связанных с сейф-пакетами, стала главным фейком Санкт-Петербурга.

В последний день голосования сразу несколько анонимных телеграм-каналов стали массово постить новости о том, что содержимое сейф-пакетов для хранения "проголосовавших" бюллетеней незаконно заменяется новыми избирательными бюллетенями. На этот вброс горизбирком Санкт-Петербурга уже сделал заявление, что после перемещения бюллетеней сейф-пакеты актируются. А составленный акт передается наблюдателями и членами комиссии с правом совещательного голоса строго под видеокамерами, утверждает Общественный центр наблюдения за выборами Санкт-Петербурга.

«Если у кого-то есть реальные доказательства того, что подобные нарушения имели место быть, то это тут же становится прерогативой правоохранительных органов. Там однозначно присутствует состав преступления. Мы готовы такую информацию принять и сразу же реагировать», - заявил НСН член ГИКа Санкт-Петербурга Юрий Кузьмин.



По его словам, Горизбирком Санкт-Петербурга готов брать их под свой контроль любые нарушения, которые будут действительно подтверждаться.