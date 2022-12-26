«Сейчас не до поздравлений»: Кремль заявил, что Путин не поздравит Байдена с Новым годом

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом американского коллегу Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В МИД негативно оценили дальнейшие взаимоотношения с США

Как отметил представитель Кремля, Москва и Вашингтон «настолько глубоко зашли» во взаимной недружественности, что двум странам «наверное, не до поздравлений».

Между тем директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что российско-американские отношения находятся «на последнем издыхании». Кроме того, дипломат отметил важность нацеленности посольства США на попытку поддерживать двусторонние отношения по меньшей мере на нынешнем уровне, стараясь их улучшить.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:СШАРоссияПоздравлениеДжо БайденВладимир Путин
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