«Сейчас не до поздравлений»: Кремль заявил, что Путин не поздравит Байдена с Новым годом
Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом американского коллегу Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, Москва и Вашингтон «настолько глубоко зашли» во взаимной недружественности, что двум странам «наверное, не до поздравлений».
Между тем директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что российско-американские отношения находятся «на последнем издыхании». Кроме того, дипломат отметил важность нацеленности посольства США на попытку поддерживать двусторонние отношения по меньшей мере на нынешнем уровне, стараясь их улучшить.
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