Сделали представление. МИД РФ вызвал дипломата США из-за акции в Москве

Министерство иностранных дел России сделало представление посольству Соединённых Штатов Америки из-за записи в Twitter управления по консульским вопросам Госдепартамента о несогласованной акции в Москве 3 августа. Как уточнили на Смоленской площади, в МИД был вызван советник-посланник диппредставительства Тим Ричардсон.

В Twitter управления Госдепа 2 августа была опубликована карта с указанием времени, мест сбора и маршрута участников акции в российской столице, передает RT.