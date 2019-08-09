Сделали представление. МИД РФ вызвал дипломата США из-за акции в Москве
Министерство иностранных дел России сделало представление посольству Соединённых Штатов Америки из-за записи в Twitter управления по консульским вопросам Госдепартамента о несогласованной акции в Москве 3 августа. Как уточнили на Смоленской площади, в МИД был вызван советник-посланник диппредставительства Тим Ричардсон.
В Twitter управления Госдепа 2 августа была опубликована карта с указанием времени, мест сбора и маршрута участников акции в российской столице, передает RT.
В связи с этим в МИД заявили Ричардсону, что Москва расценивает это в качестве агитации участвовать в несогласованной акции и призыва к действию. Подобное – не что иное, как попытка вмешательства во внутренние дела страны, указали в МИД РФ.
Ранее министерство иностранных дел указала на недопустимость действий немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, которая через социальные сети призывала москвичей присоединиться к несогласованным акциям.
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