СБУ предложила не допускать на выборы всех, кто сотрудничает с Россией

Глава СБУ Иван Баканов предложил не допускать на украинские выборы всех, кто сотрудничает с Москвой.

Как заявили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, речь идет о законодательном запрете включения в избирательные списки граждан, которые сотрудничают с Россией.