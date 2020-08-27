СБУ предложила не допускать на выборы всех, кто сотрудничает с Россией

Глава СБУ Иван Баканов предложил не допускать на украинские выборы всех, кто сотрудничает с Москвой.

Как заявили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, речь идет о законодательном запрете включения в избирательные списки граждан, которые сотрудничают с Россией.

Зеленский поддержал идею проведения новых выборов в Белоруссии

Баканов также добавил, что запрет может коснуться лиц, имеющих гражданство других стран.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ВыборыСБУРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры