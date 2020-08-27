СБУ предложила не допускать на выборы всех, кто сотрудничает с Россией
27 августа 202017:26
Святослав Павлов
Глава СБУ Иван Баканов предложил не допускать на украинские выборы всех, кто сотрудничает с Москвой.
Как заявили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, речь идет о законодательном запрете включения в избирательные списки граждан, которые сотрудничают с Россией.
Баканов также добавил, что запрет может коснуться лиц, имеющих гражданство других стран.
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27 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru